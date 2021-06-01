Официальный курс гривны установлен на уровне 27,47 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.467400 грн за доллар;

33.511600 грн за евро;

0.374220 грн за российский рубль;

38.957000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 31 мая курс всех указанных валют вырос, кроме доллара.