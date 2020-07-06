Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.171600 грн за долар;

30.506900 грн за євро;

0.380460 грн за російський рубль;

33.847700 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 5 липня курс усіх валют знизився.