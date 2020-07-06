Официальный курс гривны установлен на уровне 27,17 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На 6 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.171600 грн за доллар;
30.506900 грн за евро;
0.380460 грн за российский рубль;
33.847700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 июля курс всех валют снизился.