Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На 21 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 березня встановлені на такому рівні:
27.167879 грн за долар;
30.846410 грн за євро;
0.422650 грн за російський рубль;
35.751518 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 березня курс долара та рубля зріс, коли курс євро та фунту - впав.