Официальный курс гривны установлен на уровне 27,17 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На 21 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 марта установлены на таком уровне:
27.167879 грн за доллар;
30.846410 грн за евро;
0.422650 грн за российский рубль;
35.751518 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 марта курс доллара и рубля вырос, когда курс евро и фунту - упал.