Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 квітня, встановлені на такому рівні:



26,976057 грн за долар;



28,964193 грн за євро;



0,478490 грн за російський рубль;



33,608952 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 30 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.

Як повідомляв УНН, на 30 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,04 грн/дол.