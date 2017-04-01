Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 апреля, установленные на таком уровне:



26,976057 грн за доллар;



28,964193 грн за евро;



0,478490 грн за российский рубль;



33,608952 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 30 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.

Как сообщал УНН, на 30 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 27,04 грн / долл.