Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На 7 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.932300 грн за долар;
29.101700 грн за євро;
0.359730 грн за російський рубль;
33.320600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 травня курс усіх зазначених валют впав.