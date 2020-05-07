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Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
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Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар

Киев • УНН

 • 10070 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. На 7 мая 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.932300 грн за доллар;

29.101700 грн за евро;

0.359730 грн за российский рубль;

33.320600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 мая курс всех указанных валют упал.

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