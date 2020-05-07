Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На 7 мая 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.932300 грн за доллар;
29.101700 грн за евро;
0.359730 грн за российский рубль;
33.320600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 мая курс всех указанных валют упал.