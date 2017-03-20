Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,91 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 березня, встановлені на такому рівні:



26,909264 грн за долар;



28,892477 грн за євро;



0,464480 грн за російський рубль;



33,260208 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 19 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро зменшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів також дещо збільшилась.

Як повідомляв УНН, на 19 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,98 грн/дол.