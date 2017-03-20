Официальный курс гривны установлен на уровне 26,91 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,91 грн/долл, передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 марта, установлены на таком уровне:
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- 26,909264 грн за доллар;
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- 28,892477 грн за евро;
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- 0,464480 грн за российский рубль;
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- 33,260208 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению с 19 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов также несколько увеличилась.
Как сообщал УНН, на 19 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,98 грн/долл.