Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 березня, встановлені на такому рівні:
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- 26,880768 грн за долар;
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- 28,552752 грн за євро;
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- 0,454740 грн за російський рубль;
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- 32,791740 грн за фунт стерлінгів.
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Порівняно з 15 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо зросла; ціна на російський рубль зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.
Як повідомляв УНН, на 15 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,90 грн/дол.