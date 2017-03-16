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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 березня, встановлені на такому рівні:

  • 26,880768 грн за долар;
  • 28,552752 грн за євро;
  • 0,454740 грн за російський рубль;
  • 32,791740 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 15 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо зросла; ціна на російський рубль зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.

Як повідомляв УНН, на 15 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,90 грн/дол.

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