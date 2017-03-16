Официальный курс гривны установлен на уровне 26,88 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 марта, установлены на таком уровне:



26,880768 грн за доллар;



28,552752 грн за евро;



0,454740 грн за российский рубль;



32,791740 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 15 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько возросла; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилась.

Как сообщал УНН, на 15 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,90 грн / долл.