Официальный курс гривны установлен на уровне 26,88 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,88 грн / долл, передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 марта, установлены на таком уровне:
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- 26,880768 грн за доллар;
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- 28,552752 грн за евро;
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- 0,454740 грн за российский рубль;
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- 32,791740 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению с 15 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько возросла; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилась.
Как сообщал УНН, на 15 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,90 грн / долл.