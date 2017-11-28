Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,83 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 листопада встановлені на такому рівні:

26,835271 грн за долар;

32,073516 грн за євро;

0,460480 грн за російський рубль;

35,886451 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 27 листопада, ситуація з курсом валют склалась така: долар впав в ціні, а євро, російський рубль та фунт стерлінг подорожчали.