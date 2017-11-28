Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,83 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,83 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 листопада встановлені на такому рівні:
26,835271 грн за долар;
32,073516 грн за євро;
0,460480 грн за російський рубль;
35,886451 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 27 листопада, ситуація з курсом валют склалась така: долар впав в ціні, а євро, російський рубль та фунт стерлінг подорожчали.