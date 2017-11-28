Официальный курс гривны установлен на уровне 26,83 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,83 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 ноября установлены на таком уровне:
26,835271 грн за доллар;
32,073516 грн за евро;
0,460480 грн за российский рубль;
35,886451 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 27 ноября, ситуация с курсом валют сложилась такая: доллар упал в цене, а евро, российский рубль и фунт стерлинг подорожали.