Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,82 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.818500 грн за долар;

28.911700 грн за євро;

0.364130 грн за російський рубль;

33.069900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 7 травня курс усіх валют знизився, крім рубля, який зріс.