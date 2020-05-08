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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,82 грн/долар

Київ • УНН

 • 13546 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. На 8 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,82 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,82 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.818500 грн за долар;

28.911700 грн за євро;

0.364130 грн за російський рубль;

33.069900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 7 травня курс усіх валют знизився, крім рубля, який зріс.

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