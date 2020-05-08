Официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.818500 грн за доллар;

28.911700 грн за евро;

0.364130 грн за российский рубль;

33.069900 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 мая курс всех валют снизился, кроме рубля, который вырос.