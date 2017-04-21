Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,75 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 квітня, встановлені на такому рівні:
26,756735 грн за долар;
28,750111 за євро;
0,474270 за російський рубль;
34,258949 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар упав в ціні; ціна на євро піднялась; ціна на російський рубль зовсім незначно зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.
Як повідомляв УНН, на 20 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,78 грн/дол.