Официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 апреля, установленные на таком уровне:
26,756735 грн за доллар;
28,750111 за евро;
0,474270 за российский рубль;
34,258949 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро поднялась; цена на российский рубль совсем незначительно уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.
Как сообщал УНН, на 20 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,78 грн / долл .