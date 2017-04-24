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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,73 грн/дол.

Київ • УНН

 • 12462 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,73 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 24 квітня, встановлені на такому рівні:

26,732780 грн за долар;
28,5987281 за євро;
0,475410 за російський рубль;
34,159969 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 23 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар незначно упав в ціні; ціна на євро також зменшилась; ціна на російський рубль зовсім незначно зросла; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.

Як повідомляв УНН, на 23 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,75 грн/дол.

Українські Національні Новини

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