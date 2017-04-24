Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,73 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,73 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 24 квітня, встановлені на такому рівні:
26,732780 грн за долар;
28,5987281 за євро;
0,475410 за російський рубль;
34,159969 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар незначно упав в ціні; ціна на євро також зменшилась; ціна на російський рубль зовсім незначно зросла; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.
Як повідомляв УНН, на 23 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,75 грн/дол.