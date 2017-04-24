Официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 апреля, установленные на таком уровне:
26,732780 грн за доллар;
28,5987281 за евро;
0,475410 за российский рубль;
34,159969 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно упал в цене; цена на евро также уменьшилась; цена на российский рубль совсем незначительно возросла; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.
Как сообщал УНН, на 23 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,75 грн / долл .