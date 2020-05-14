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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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10 квітня, 15:28 • 161134 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,69 грн/долар

Київ • УНН

 • 15812 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. На 14 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,69 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,69 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.689700 грн за долар;

29.029100 грн за євро;

0.364460 грн за російський рубль;

32.889700 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 травня курс усіх зазначених валют впав.

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