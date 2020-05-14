Официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.689700 грн за доллар;

29.029100 грн за евро;

0.364460 грн за российский рубль;

32.889700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 мая курс всех указанных валют упал.