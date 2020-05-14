Официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На 14 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.689700 грн за доллар;
29.029100 грн за евро;
0.364460 грн за российский рубль;
32.889700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 мая курс всех указанных валют упал.