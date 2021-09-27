Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Станом на 27 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,64 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.642200 грн за долар;
31.215300 грн за євро;
0.364940 грн за російський рубль;
36.419900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 26 вересня курс усіх валют зріс.