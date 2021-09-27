Официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По состоянию на 27 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.642200 грн за доллар;
31.215300 грн за евро;
0.364940 грн за российский рубль;
36.419900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 сентября курс всех валют вырос.