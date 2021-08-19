Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Станом на 19 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,64 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.645500 грн за долар;
31.237900 грн за євро;
0.361780 грн за російський рубль;
36.676200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 18 серпня курс усіх валют впав.