Официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По состоянию на 19 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.645500 грн за доллар;
31.237900 грн за евро;
0.361780 грн за российский рубль;
36.676200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 августа курс всех валют упал.