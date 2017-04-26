Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,63 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 квітня, встановлені на такому рівні:



26,631832 грн за долар;



29,004728 грн за євро;



0,476890 грн за російський рубль;



34,152138 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 25 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар зменшився в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.

Як повідомляв УНН, на 25 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,67 грн/дол.