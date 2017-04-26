Официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 апреля, установленные на таком уровне:
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- 26,631832 грн за доллар;
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- 29,004728 грн за евро;
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- 0,476890 грн за российский рубль;
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- 34,152138 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению с 25 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар уменьшился в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.
Как сообщал УНН, на 25 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,67 грн / долл.