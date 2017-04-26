Официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 апреля, установленные на таком уровне:



26,631832 грн за доллар;



29,004728 грн за евро;



0,476890 грн за российский рубль;



34,152138 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 25 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар уменьшился в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.

Как сообщал УНН, на 25 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,67 грн / долл.