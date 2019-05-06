Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На 6 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 травня встановлені на такому рівні:
26.480461 грн за долар;
29.538954 грн за євро;
0.409720 грн за російський рубль;
34.433705 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 травня курс усіх валют — знизився.