Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 мая установлены на таком уровне:

26.480461 грн за доллар;

29.538954 грн за евро;

0.409720 грн за российский рубль;

34.433705 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 мая курс всех валют — снизился.