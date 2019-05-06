Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На 6 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 мая установлены на таком уровне:
26.480461 грн за доллар;
29.538954 грн за евро;
0.409720 грн за российский рубль;
34.433705 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 мая курс всех валют — снизился.