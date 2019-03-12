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22 березня, 17:51 • 83852 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 125680 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 105868 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 105641 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 93897 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102447 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151919 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168177 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154945 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/долар

Київ • УНН

 • 8766 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. На 13 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 березня встановлені на такому рівні:

26.359553 грн за долар;

29.720396 грн за євро;

0.400800 грн за російський рубль;

34.500431 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 12 березня курс усіх валют — зріс.

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