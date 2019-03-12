Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На 13 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 березня встановлені на такому рівні:
26.359553 грн за долар;
29.720396 грн за євро;
0.400800 грн за російський рубль;
34.500431 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 березня курс усіх валют — зріс.