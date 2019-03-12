Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн / доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На 13 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 марта установлены на таком уровне:
26.359553 грн за доллар;
29.720396 грн за евро;
0.400800 грн за российский рубль;
34.500431 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 марта курс всех валют — вырос.