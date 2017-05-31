Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 31 травня, встановлені на такому рівні:
26,352778 грн за долар;
29,443959 грн за євро;
0,466280 грн за російський рубль;
33,924347 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 травня, ціна на долар і євро зменшилась, а фунт стерлінг та російський рубль зросли в ціні. Зміни незначні.
Як повідомляв УНН, на 30 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,38 грн/дол.