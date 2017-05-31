Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 мая, установленные на таком уровне:
26,352778 грн за доллар;
29,443959 грн за евро;
0,466280 грн за российский рубль;
33,924347 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 мая, цена на доллар и евро уменьшилась, а фунт стерлингов и российский рубль подорожали. Изменения незначительны.
Как сообщал УНН, на 30 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,38 грн / долл .