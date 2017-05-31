Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 мая, установленные на таком уровне:

26,352778 грн за доллар;

29,443959 грн за евро;

0,466280 грн за российский рубль;

33,924347 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 мая, цена на доллар и евро уменьшилась, а фунт стерлингов и российский рубль подорожали. Изменения незначительны.

Как сообщал УНН, на 30 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,38 грн / долл .