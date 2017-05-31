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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39903 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн / долл.

Киев • УНН

 • 11039 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 мая, установленные на таком уровне:

26,352778 грн за доллар;
29,443959 грн за евро;
0,466280 грн за российский рубль;
33,924347 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 мая, цена на доллар и евро уменьшилась, а фунт стерлингов и российский рубль подорожали. Изменения незначительны.

Как сообщал УНН, на 30 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,38 грн / долл .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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