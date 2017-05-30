Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 травня, встановлені на такому рівні:
26,387789 грн за долар;
29,522658 грн за євро;
0,465310 грн за російський рубль;
33,897854 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 травня, курс долара, євро, фунта стерлінга та російського рубля зріс. Зміни незначні.
Як повідомляв УНН, на 29 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,34 грн/дол.