Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,38 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 мая, установленные на таком уровне:
26,387789 грн за доллар;
29,522658 грн за евро;
0,465310 грн за российский рубль;
33,897854 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 мая, курс доллара, евро, фунта стерлинга и российского рубля вырос. Изменения незначительны.
Как сообщал УНН, на 29 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,34 грн / долл .