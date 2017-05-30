Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 мая, установленные на таком уровне:

26,387789 грн за доллар;

29,522658 грн за евро;

0,465310 грн за российский рубль;

33,897854 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 мая, курс доллара, евро, фунта стерлинга и российского рубля вырос. Изменения незначительны.

Как сообщал УНН, на 29 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,34 грн / долл .