Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Станом на 19 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,33 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.335600 грн за долар;
30.561100 грн за євро;
0.369510 грн за російський рубль;
36.182500 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 18 жовтня курс усіх зазначених валют, крім долара, зріс.