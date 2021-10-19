Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.335600 грн за долар;

30.561100 грн за євро;

0.369510 грн за російський рубль;

36.182500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 18 жовтня курс усіх зазначених валют, крім долара, зріс.