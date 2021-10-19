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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109627 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106309 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105446 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 13010 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. По состоянию на 19 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.335600 грн за доллар;

30.561100 грн за евро;

0.369510 грн за российский рубль;

36.182500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 18 октября курс всех указанных валют, кроме доллара, вырос.

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