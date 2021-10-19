Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. По состоянию на 19 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.335600 грн за доллар;
30.561100 грн за евро;
0.369510 грн за российский рубль;
36.182500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 октября курс всех указанных валют, кроме доллара, вырос.