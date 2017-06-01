Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 червня, встановлені на такому рівні:
26,310335 грн за долар;
29,522827 грн за євро;
0,466280 грн за російський рубль;
33,924347 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 травня, ціна на долар зменшилась, вартість євро зросла, російський рубль впав в ціні, ціна на фунт стерлінг також впала, але зміни незначні.
Як повідомляв УНН, на 31 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,35 грн/дол.