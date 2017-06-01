Официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 июня, установленные на таком уровне:

26,310335 грн за доллар;

29,522827 грн за евро;

0,466280 грн за российский рубль;

33,924347 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 31 мая, цена на доллар уменьшилась, стоимость евро выросла, российский рубль упал в цене, цена на фунт стерлинг также упала, но изменения незначительны.

Как сообщал УНН, на 31 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,35 грн / долл .