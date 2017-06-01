Официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 июня, установленные на таком уровне:
26,310335 грн за доллар;
29,522827 грн за евро;
0,466280 грн за российский рубль;
33,924347 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 мая, цена на доллар уменьшилась, стоимость евро выросла, российский рубль упал в цене, цена на фунт стерлинг также упала, но изменения незначительны.
Как сообщал УНН, на 31 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,35 грн / долл .