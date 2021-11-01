Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,28 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.276700 грн за долар;

30.595300 грн за євро;

0.371930 грн за російський рубль;

36.210600 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 31 жовтня курс долара та рубля - впав, коли євро та фунт - зросли.