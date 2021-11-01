Официальный курс гривны установлен на уровне 26,28 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:

26.276700 грн за доллар;

30.595300 грн за евро;

0.371930 грн за российский рубль;

36.210600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 31 октября курс доллара и рубля – упал, когда евро и фунт – выросли.