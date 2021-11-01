Официальный курс гривны установлен на уровне 26,28 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на 1 ноября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,28 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:
26.276700 грн за доллар;
30.595300 грн за евро;
0.371930 грн за российский рубль;
36.210600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 октября курс доллара и рубля – упал, когда евро и фунт – выросли.