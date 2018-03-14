Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,91 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,91 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 березня встановлені на такому рівні:
25,915887 грн за долар;
32,078685 грн за євро;
0,455180 грн за російський рубль;
36,185770 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 13 березня, курс долара та рубля зменшився, євро та фунту стерлінгів навпаки - зріс.