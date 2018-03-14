Официальный курс гривны установлен на уровне 25,91 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,91 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 марта установлены на таком уровне:
25,915887 грн за доллар;
32,078685 грн за евро;
0,455180 грн за российский рубль;
36,185770 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 13 марта, курс доллара и рубля уменьшился, евро и фунту стерлингов наоборот - вырос.