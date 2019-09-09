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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,08 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,08 грн/долар

Київ • УНН

 • 8982 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. На 9 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,08 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 вересня встановлені на такому рівні:

25.086035 грн за долар;

27.662371 грн за євро;

0.380100 грн за російський рубль;

30.861127 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 8 вересня курс всіх зазначених валют знизився.

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