Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На 9 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,08 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 вересня встановлені на такому рівні:
25.086035 грн за долар;
27.662371 грн за євро;
0.380100 грн за російський рубль;
30.861127 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 вересня курс всіх зазначених валют знизився.