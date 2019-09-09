Официальный курс гривны установлен на уровне 25,08 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 сентября установлены на таком уровне:

25.086035 грн за доллар;

27.662371 грн за евро;

0.380100 грн за российский рубль;

30.861127 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 сентября курс всех указанных валют снизился.