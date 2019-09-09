Официальный курс гривны установлен на уровне 25,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На 9 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 сентября установлены на таком уровне:
25.086035 грн за доллар;
27.662371 грн за евро;
0.380100 грн за российский рубль;
30.861127 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 сентября курс всех указанных валют снизился.