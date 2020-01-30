Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,85 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На 30 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,85 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
24.849100 грн за долар;
27.325300 грн за євро;
0.396330 грн за російський рубль;
32.295100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 січня курс усіх зазначених валют зріс.