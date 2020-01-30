Официальный курс гривны установлен на уровне 24,85 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На 30 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,85 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.849100 грн за доллар;
27.325300 грн за евро;
0.396330 грн за российский рубль;
32.295100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 января курс всех указанных валют вырос.