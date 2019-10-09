Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,70 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На 9 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,70 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 жовтня встановлені на такому рівні:
24.707021 грн за долар;
27.143133 грн за євро;
0.380890 грн за російський рубль;
30.227889 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 жовтня курс усіх зазначених валют впав.